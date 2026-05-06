Julio Berdegué estuvo al frente de la SADER con “descuido”, afirma Memo Ramírez

El diputado local del PRI y presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, calificó como “descuido” la gestión de Julio Berdegué al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el cual renunció al cargo el viernes pasado.

“Lo más importante es que el relevo que vaya a ocupar la Secretaría de Agricultura tiene que ser una persona que en verdad conozca el campo, que en verdad conozca las necesidades, que esté abierto al diálogo, que esté abierto a tratar de construir lo que se tiene que construir para poder fortalecer a Chihuahua y a todos los estados, sobre todo en el tema del gusano barrenador. Yo creo que es importante ese tema. El antiguo secretario, la verdad, se los digo con toda honestidad y con todo respeto, dejó mucho que desear”, expresó Ramírez Gutiérrez.

“Lo digo con todo respeto, lo digo con toda honestidad, esperemos que el próximo relevo atienda de manera eficiente las demandas de los ganaderos y de los agricultores chihuahuenses”, añadió el presidente del Poder Legislativo de Chihuahua.

Al cuestionarle cómo califica el paso de Berdegué en la SADER, Guillermo Ramírez dijo “descuido”.