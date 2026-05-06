Inhábil el 15 de mayo por Día del Maestro, habrá estímulos para el magisterio

Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, titular de la Secretaría de Educación y Deporte anunció que como cada año, la gobernadora Maru Campos instruyó al otorgamiento de estímulos para el magisterio, en conmemoración al Día del Maestro y la Maestra.

Destacó la importancia de reconocer el trabajo que realizan las y los docentes en los distintos niveles escolares y modalidades, frente a la problemática académica y socioemocional a la que se han visto expuestos cada vez más.

Asimismo, mencionó que la Secretaría de Educación y Deporte trabaja en reconocer las necesidades en específico de cada plantel educativo para poder ofrecer apoyo al personal docente, estudiantes y a los núcleos familiares.