No hay fundamento legal para que Maru Campos pida licencia: Marco Bonilla

Luego de que en la Torre Legislativa de Chihuahua este miércoles los diputados de Morena exhortaran a la gobernadora Maru Campos, solicitar licencia para ser investigada, el edil capitalino Marco Bonilla respondió que quienes impulsan dicha exigencia carecen de sustento jurídico y consideró necesario revisar a fondo la legislación vigente antes de emitir posicionamientos.



Insistió que no hay razón jurídica al señalar que deben analizarse tanto la Constitución como las leyes en materia de seguridad. Con gesto sorprendido Bonilla lamentó que diputados desconozcan ese tema, pues, dentro del marco legal, no existen elementos que configuren delitos como traición a la patria, por lo que descartó cualquier argumento que justifique la separación del cargo de la mandataria estatal.

Finalmente, recalcó que intenten equiparar esta situación con casos de otras entidades, donde sí se han presentado acusaciones con evidencia sobre presuntos vínculos con el crimen organizado en contextos electorales.

El edil reiteró su respaldo a la gobernadora y subrayó que el debate debe centrarse en argumentos legales y no en señalamientos sin fundamento.