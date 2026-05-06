Avanzarán licitaciones de obra estatal en junio; señala CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que tras el llamado de empresarios de acelerar el proceso para el desarrollo de las nuevas obras que anunció la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el líder constructor destacó que se darán 4 licitaciones de obra en junio.

“Nosotros le estamos dando seguimiento y las dos primeras obras son Palestina y Fuerza Aérea, quinta real y Juan Pablo II, el arranque de obra esta en proceso y muy probable se hará en junio, cuatro más están en un proceso para su licitación, es posible que las licitaciones se den en junio”, comentó.

Se trata de 7 puentes, en los cuales el líder de la construcción destacó que llevará 8 meses de trabajo en su construcción por lo cual el tiempo es fundamental para la administración estatal.

Cabe destacar que esta mañana el empresariado se reunió con el Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo en donde se dio un llamado a priorizar la obra pública y su avance para el desarrollo de la ciudad.