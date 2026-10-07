Participa Alcalde René Chavira en inauguración de novena tienda S-Mart en Chihuahua Capital

El Gobierno Municipal destacó la confianza de empresas que continúan invirtiendo y ampliando su presencia en Chihuahua Capital, durante la inauguración de la novena tienda S-Mart en la ciudad, ubicada en la avenida Equus.

A invitación de directivos de la empresa, el alcalde René Chavira participó en la apertura de la nueva sucursal, donde reconoció la decisión de continuar desarrollando proyectos en la capital y la generación de oportunidades laborales que acompaña a estas inversiones.

Durante su mensaje, René Chavira señaló que desde el Gobierno Municipal se continuará trabajando para generar condiciones que faciliten la instalación, permanencia y crecimiento de empresas, como parte de las acciones para fortalecer la actividad económica y el empleo en Chihuahua Capital.

Asimismo, reconoció a directivos y colaboradores de S-Mart por ampliar nuevamente sus operaciones en la ciudad, donde con esta apertura la empresa suma ya nueve sucursales.

Al finalizar el evento, el Alcalde realizó junto con directivos y gerentes de la empresa un recorrido por las nuevas instalaciones en el sector oriente de la ciudad.

S-Mart es una empresa originaria de Ciudad Juárez que actualmente mantiene presencia en distintos municipios del estado y que, con esta nueva sucursal, continúa ampliando sus operaciones en Chihuahua Capital.