Pareja a bordo de Tsuru cae de puente tras derrapar por suelo mojado

La tarde de este lunes se registró un choque con volcadura sobre el kilómetro 190 carretera a Delicias. El saldo del aparatoso accidente fueron dos personas lesionadas, las cuales viajaban en un Nissan Tsuru de color verde en sentido norte a sur.

El conductor perdió control del volante debido al asfalto mojado. La pareja se impacta contra la valla de acero y se proyectan al interior de un arroyo de alrededor de 6 metros de profundidad.

Los dos lesionados fueron trasladados por dos unidades médicas de URGE al hospital Central. Fueron elementos de la guardia nacional quienes se hicieron cargo del accidente.

