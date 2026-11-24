Ayer, mientras el Sistema PAN inició con lo que serán las ruedas de prensa semanales encabezadas por el dirigente municipal Mario García, las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, el coordinador de la bancada en el Congreso local, Alfredo Chávez, y regidoras como Isela Martínez y Joni Barajas, entre otros, los que también se reunieron a compartir los alimentos y el café, además de grilla, son los llamados integrantes del bloque panista que está en contra de la designación directa de candidatos a la alcaldía de Chihuahua capital y de las diputaciones locales, es decir, los que de plano no se han alineado para que sea Santiago de la Peña el abanderado azul. Se trata del exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, el cual no se ha bajado de la carrera interna por ser el candidato a la Presidencia Municipal, los diputados locales Jorge Soto y Carlos Olson, los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz y los exfuncionarios Roberto Lara y Luis Terrazas, quienes tras la reunión en La Casona, se supo que buscarán al delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Marcelo Torres Cofiño, para que la elección de candidatos sea a través de una interna abierta a la militancia.

Seguramente Torres Cofiño los escuchará, pues vaya que el enviado del CEN ha estado abierto al diálogo, sin embargo, de ahí a que sean atendidas sus propuestas, esa es otra historia, ya que desde la dirigencia nacional han dicho una y otra vez que lo más probable es que la designación sea a través de encuestas y el abanderado será quien esté en primer lugar. Además, por el momento la prioridad es la precandidatura de Marco Bonilla a la gubernatura, y lo que venga después deberá traer, además de la venia del CEN, también la de la gobernadora Maru Campos, quien por cierto, está programado que hoy retome su agenda pública en el arranque de la campaña “Juntos contra el frío”.

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Con todo y que la semana pasada casi le arman un “golpe de Estado” para apartarla de la dirigencia estatal de Morena, la que acudió al llamado de la jefa nacional Ariadna Montiel es Briguite Granados, quien desde temprano salió con rumbo a la Ciudad de México para participar en la reunión de presidentas y presidentes estatales morenistas, desde donde Granados de la Rosa se comprometió a construir una “verdadera unidad”, luego de los dimes y diretes que surgieron tras el evento encabezado por Montiel y el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, a donde ni Briguite ni la coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez, Andrea Chávez, acudieron. Sin embargo, la presencia ayer de Granados en la sede nacional morenista tras el llamado de Ariadna, abre paso a que a pesar de las diferencias al interior del movimiento, puedan resolverse sin que la sangre llegue al río.

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A propósito de los preparativos para las precampañas a la gubernatura que ya arrancan este 2 de diciembre, los que ayer se reunieron son ni más ni menos que el aspirante de SOMOS al gobierno estatal, Julián LeBarón y “El Capi” Arrieta, exaspirante a la candidatura de Morena, el cual todo indica que apoyará las aspiraciones del también activista, luego de salir “decepcionado” del proceso interno morenista. Por cierto, este día a las 16 horas, LeBarón citó a medios de comunicación para anunciar que hará “algo histórico” por el estado, esto en las instalaciones de un hotel ubicado en el periférico De la Juventud, en donde seguramente anunciará su intención de buscar la gubernatura.

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Ya que andamos con los suspirantes por la gubernatura, el que ayer se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que preside Polo Mares es Marco Bonilla, el cual platicó con los líderes de diversas cámaras empresariales para plantearles su proyecto, con quienes además ya tiene una relación cercana desde que era alcalde en funciones de la capital. Además, mientras eso sucedía, el Comité Directivo Municipal del PRI en Ojinaga, tuvo que salir a deslindarse de un evento que se está organizando en esa ciudad fronteriza en apoyo a Marco, pues aunque los tricolores han dicho que será su candidato a la gubernatura, la alianza todavía no es oficial, y hasta que eso suceda, a ningún priista le está permitido aún armar eventos a nombre del Revolucionario Institucional.

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Como era de suponerse, ya que esa es la narrativa que traen desde hace meses y ahora con el proceso electoral en curso, la toma de las instalaciones del Héroes de la Revolución por parte de personas con alguna discapacidad para exigir que el Gobierno del Estado firme el acuerdo con la 4T para recibir las llamadas pensiones del Bienestar, estuvo más que politizada, pues nos dicen que la orden salió desde la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, ya que desde hace tiempo, tanto el coordinador Cuauhtémoc Estrada como la diputada juarense Elizabeth Guzmán, han tomado como bandera esta exigencia por parte de un grupo de personas que tienen vínculos con los legisladores mencionados, por lo que trascendió que mientras la protesta se llevaba a cabo, desde ahí les eran reportados los movimientos a la coordinación de la bancada, motivo por el cual el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Jesús Salvador Carrillo, no se quedó callado y exhibió que, precisamente, detrás de la protesta existe un trasfondo grillo y electorero.