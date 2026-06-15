Panistas tienen las reglas claras, deberán seguirlas: Maru por mensaje de César Jáuregui

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que las y los panistas que aspiran a un cargo de elección popular conocen las reglas del Partido Acción Nacional, señalando que deberán respetarlas y que, quienes ocupan un cargo público, lo primero que deberán hacer es dar resultados.

Ello en relación al mensaje político que públicó en días el exfiscal César Jáuregui Morena, señalando que sigue firme en su compromiso de seguir trabajando por la ciudad de Chihuahua y que continuará recorriendo las calles para conversar con la gente. Maru Campos señaló que también el propio partido ha sido muy disciplinado en pedirle a sus candidatos el mayor orden y el mayor cuidado para no interferir y tener piso parejo. “Todos tienen las reglas muy claras por parte del partido desde el inicio que ellos anunciaron su pretensión por un cargo a elección popular, habrá que seguir estas reglas por parte del partido y cuidarse mucho”.