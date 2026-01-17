Panismo chihuahuense hoy rinde homenaje al exgobernador Barrio

Con una caravana en Ciudad Juárez, que partirá desde Plaza Juárez Mall a la una de la tarde, hasta llegar a Mausoleos Luz Eterna, es como el panismo chihuahuense despedirá al conocido “Bravo del Norte”, Francisco Barrio Terrazas.

De acuerdo con información que compartió el Comité Directivo Estatal del PAN, en punto de las 16:00 horas, en Mausoleos se dará el último adiós al exgobernador de Chihuahua y alcalde juarense.



Para los interesados en esta caravana, podrán comunicarse al (656) 176 30 87. El punto de partida de esta caravana será frente al KFC ubicado sobre la avenida Ejército Nacional donde se entregarán banderas a los participantes.

El recorrido será partiendo de Plaza Juárez Mall, tomando la avenida Tecnológico, pasarán el Puente al revés, darán vuelta hacia el oriente por el bulevar Gómez Morín hasta llegar al Mausoleo, donde estarán ahí las cenizas de Pancho Barrio.



Cabe hacer mención que se esperan panistas de todo el estado. El alcalde capitalino Marco Bonilla, confirmó su visita desde el pasado jueves.