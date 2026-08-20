PAN, PRI y MC discriminan a jóvenes de pueblos originarios, con discapacidad y LGBTI: Jael Argüelles

La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, acusó a legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano de discriminar y excluir a jóvenes de pueblos originarios, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI, al rechazar propuestas para garantizar su inclusión en el Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026.

Durante las comisiones unidas de Juventud y Niñez y de Educación, Cultura Física y Deporte, Yesenia Reyes, Carlos Olson y Roberto Carreón, del PAN; Arturo Medina, del PRI, y Francisco Sánchez, de MC, votaron en contra de propuestas impulsadas por Morena para ampliar la representación de estos grupos históricamente excluidos.

“Están siendo discriminatorios con estos grupos. No están permitiendo siquiera que se sometan a votación propuestas para incluirlos en la convocatoria”, señaló Argüelles, quien exigió que cada planteamiento fuera llevado al voto y que cada legislador asumiera públicamente su posición.

La diputada morenista advirtió que la inclusión no puede ser un discurso de ocasión ni aplicarse de manera selectiva. “Si hablamos de un Parlamento Juvenil, tienen que estar representadas todas las juventudes, especialmente aquellas que históricamente han sido ignoradas y excluidas”.

Asimismo, condenó cualquier acto de misoginia, discriminación o exclusión política dentro del Congreso y exigió respeto al trabajo legislativo de quienes defienden los derechos de los grupos históricamente vulnerados.

“Desde Morena no vamos a permitir que se normalice la exclusión. Las juventudes de pueblos originarios, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTI tienen derecho a ser escuchadas, representadas y ocupar los mismos espacios que cualquier otra juventud de Chihuahua”, sentenció.