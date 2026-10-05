Kim Kardashian cuenta cómo llegó a Lewis Hamilton después de años sin buscar pareja

Kim Kardashian aseguró que llegar a su relación con Lewis Hamilton fue resultado de un proceso personal que comenzó varios años atrás. Después de su mediático divorcio de Kanye West, la empresaria decidió tomarse su tiempo antes de volver a involucrarse sentimentalmente y concentrarse en sus hijos, su trabajo y en recuperar su bienestar.

Kim Kardashian cuenta cómo llegó a enamorarse de Lewis Hamilton después de años soltera

En una nueva entrevista con Style Magazine de The Times, la estrella de televisión, de 45 años, recordó que, salvo por el breve romance que tuvo con Pete Davidson, pasó alrededor de cinco años realmente soltera.

Para Kim Kardashian , aquella etapa lejos de las relaciones fue positiva. Más que buscar rápidamente una nueva pareja, aprovechó ese periodo para enfocarse en otros aspectos de su vida.

La fundadora de Skims describió como “genial” el tiempo que pasó sin una relación formal, pues le permitió dedicar más atención a sus cuatro hijos y a los proyectos profesionales que quería desarrollar: “Realmente no sentí ninguna prisa”, continuó. “Es decir, no me sentí vacía. Sentí que necesitaba mi tiempo”.

Kardashian también explicó que después de su separación de West necesitaba atravesar un proceso personal antes de estar lista para comenzar nuevamente una relación.

La empresaria y el rapero estuvieron casados y son padres de North, Saint, Chicago y Psalm. Tras el complicado proceso de divorcio, Kardashian reconoció que su prioridad era recuperarse emocionalmente y trabajar en sí misma: “No estaba preparada para abrirme”, continuó. “En realidad, ni siquiera lo había pensado. El universo obra a tu favor cuando simplemente lo permites”.

Más que buscar una relación, Kardashian quería darse el espacio necesario para sanar y encontrar nuevamente un equilibrio en su vida.

Así comenzó el romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

La historia entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton no comenzó de la noche a la mañana. Ambos se conocen desde 2014, pero fue hasta febrero de 2026 cuando comenzaron a aparecer juntos de una manera mucho más evidente.

Ese mes asistieron al Super Bowl para apoyar a los Seattle Seahawks en su partido contra los New England Patriots, en el sur de California, lo que dio un nuevo impulso a las versiones sobre un romance entre ambos.

Desde entonces, la pareja ha procurado mantener su relación lejos de los reflectores, aunque ocasionalmente han compartido imágenes de sus momentos juntos.

En julio, Hamilton publicó fotografías de una escapada familiar en las que aparecía junto a Kardashian y acompañó las imágenes con un mensaje en el que pidió a sus seguidores mantener cerca a sus seres queridos.

Un mes después, el piloto compartió fotografías inéditas de una cita con Kardashian y escribió: “Descansando, recuperándonos, recargando energías”.

La empresaria también dejó ver parte de esa relación al publicar una selfie frente al espejo en la que aparecía junto a Hamilton durante unas vacaciones. En la imagen, él la abrazaba por la cintura mientras ella lucía un bikini rosa de Gucci.

Con información de Quién