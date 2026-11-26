Con la mirada puesta en recuperar la tranquilidad de las familias y evitar que la violencia siga extendiéndose, autoridades de Chihuahua capital, Aldama y Aquiles Serdán reforzaron la coordinación de sus corporaciones de seguridad y trazaron nuevas estrategias para enfrentar los recientes acontecimientos delictivos.

El alcalde capitalino, René Chavira, informó que durante una sesión extraordinaria de la Mesa de Seguridad Regional se reunieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el fiscal de la Zona Centro, con quienes analizaron información de inteligencia, antecedentes y denuncias registradas en los sectores donde se han presentado hechos violentos.

Como resultado de este encuentro se establecieron líneas de investigación que fueron turnadas a la Fiscalía, cuyos elementos permanecieron trabajando en las instalaciones de la Policía Municipal para profundizar en los datos recabados. El edil adelantó que existen elementos de investigación que podrían derivar en detenciones durante los próximos días.

Entre los acuerdos también destacó el reforzamiento de la presencia militar, apoyo que fue concedido desde el mismo día de la reunión, así como la intención de incorporar a la Guardia Nacional a los operativos. A estas medidas se sumarán filtros de seguridad en las entradas de la ciudad, principalmente en las colindancias con Aldama y otras zonas de conexión, además de los patrullajes y despliegues contemplados en la operación Blindaje Capital.