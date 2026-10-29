Otra vez el voto en contra”: Navarrete Paz cuestiona a Morena por proyecto ambiental

El regidor José Alfredo Navarrete Paz, presidente de la Comisión de Gobernación en el Ayuntamiento de Chihuahua, cuestionó la postura de los regidores de Morena al votar en contra del proyecto que creará una planta de separación y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, iniciativa que busca modernizar el manejo de la basura y atender uno de los principales retos ambientales de la capital.

El integrante de la fracción edilicia del PAN, calificó como inaceptable la postura de los representantes de la 4T en el Cabildo. “No entendemos por qué los regidores de Morena se oponen a un proyecto que resulta por demás importante para Chihuahua. La ciudadanía merece algo más que votos en contra: merece argumentos, propuestas y soluciones concretas”, expresó.

Navarrete Paz explicó que la iniciativa contempla una inversión de referencia de aproximadamente $1,004,200,000 millones de pesos, mediante la creación de una empresa de participación municipal minoritaria, en la que el Municipio contará con el 26% de las acciones en tanto el sector privado aportará el 74% restante.

La planta proyectada tendría capacidad para procesar hasta mil 200 toneladas de residuos diarios mediante la separación y recuperación de materiales reciclables. De igual manera contribuirá con el aprovechamiento de determinados residuos que servirán para la producción de combustible derivado de residuos. “El objetivo principal es disminuir la cantidad de desechos enviados al relleno sanitario y avanzar hacia un modelo de economía circular”, dijo.

El regidor señaló que el esquema también contempla participación del Municipio en el Consejo de Administración, mecanismos de supervisión y mayorías calificadas para determinadas decisiones estratégicas, elementos que deberán garantizarse en los instrumentos jurídicos correspondientes.

“El voto en contra de la 4T pareciera haberse convertido en la respuesta recurrente ante proyectos importantes para Chihuahua. Rechazar una iniciativa tan necesaria como esta, no resuelve por sí solo los problemas de la ciudad, por ello, opinó, que la ciudadanía merece argumentos y resultados, no únicamente confrontaciones partidistas”, enfatizó Navarrete Paz.

El aprovechamiento de los residuos y la modernización de los servicios públicos requieren decisiones responsables, transparencia y vigilancia permanente de los recursos.

“Las diferencias políticas no debieran impedir que discutamos soluciones de largo plazo. Nuestro compromiso es estar siempre y en todo momento con Chihuahua y con las familias que esperan mejores servicios públicos”, concluyó.