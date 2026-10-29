Anuncian clases vespertinas a distancia en Juárez por pronóstico de lluvias intensas

_-La medida se aplicará en educación Básica, Media Superior y Superior este jueves 29 de octubre_

Ante la alerta amarilla emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civil, debido al pronóstico de precipitaciones de moderadas a fuertes en Ciudad Juárez, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) determinó que las actividades académicas del turno vespertino se desarrollen en modalidad a distancia este jueves 29 de octubre.

La decisión busca resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, al reducir traslados ante posibles inundaciones, encharcamientos o complicaciones viales en la frontera.

Cada plantel mantendrá contacto con madres, padres de familia y tutores para dar seguimiento a los aprendizajes mediante los canales y mecanismos preestablecidos por cada comunidad escolar.

Esta acción preventiva se implementa en planteles de educación Básica, Media Superior y Superior, en coordinación con las autoridades de protección civil.

La SEyD informará con oportunidad cualquier actualización sobre el retorno a las aulas según evolucionen las condiciones meteorológicas, y exhorta a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales del Gobierno del Estado.