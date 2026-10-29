GPPRI reconoce seis décadas de servicio del Plan DN-III

El diputado José Luis Villalobos presentó un posicionamiento durante la Sesión Solemne para conmemorar los 60 años del Plan DN- III- E

Chihuahua, Chih.- A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado José Luis Villalobos García expresó un reconocimiento al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la Sesión Solemne del Congreso del Estado de Chihuahua para conmemorar los 60 años del Plan DN-III-E, estrategia que ha permitido brindar auxilio a la población ante desastres naturales y situaciones de emergencia.

Durante su posicionamiento en tribuna del Congreso del Estado, el legislador destacó que este programa representa una labor permanente de solidaridad, disciplina y compromiso con la protección de la vida, al responder de manera organizada ante inundaciones, huracanes, incendios forestales, nevadas, terremotos y contingencias sanitarias.

“Su significado nos recuerda una realidad fundamental: la defensa de la Nación no sólo consiste en proteger la integridad territorial, la soberanía y las instituciones de la República. También significa resguardar la vida de las personas, proteger a las comunidades y brindar auxilio cuando la naturaleza o las circunstancias amenazan la seguridad y el bienestar de la población” señaló.

En ese sentido, resaltó la importancia de la participación de las Fuerzas Armadas en Chihuahua, una entidad cuyas condiciones geográficas y climáticas representan desafíos particulares para la atención de emergencias, especialmente en las regiones serranas.

El diputado priista hizo énfasis en el apoyo que brinda el Ejército Mexicano en la Sierra Tarahumara, donde las distancias, las dificultades de acceso y las condiciones climáticas extremas incrementan las necesidades de apoyo para numerosas comunidades; asimismo, recordó la participación de las Fuerzas Armadas durante la pandemia de COVID-19, particularmente en las tareas logísticas relacionadas con la distribución y aplicación de vacunas, como parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población.

“Por ello, al conmemorar los sesenta años del Plan DN-III-E, reconocemos una historia construida con honor, disciplina, lealtad y profesionalismo. Reconocemos a generaciones de mujeres y hombres que han estado dispuestos a arriesgar su propia integridad para proteger la de los demás. Gracias por seis décadas de servicio a México” finalizó.