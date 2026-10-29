“No estamos para caprichos personales”; Domínguez ante renuncia de Sindica y regidor de Parral al PRI

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alex Domínguez dio a conocer que ante la renuncia de la Sindica y regidor al partido en el municipio de Parral es parte de un capricho y la postura es muy clara, faltaron a la democracia interna.

“Mira, la postura de nosotros ha sido muy clara y la dejamos muy clara ayer este quienes han sido militantes del PRI y el PRI les ha dado todo, no pueden acusar. Primero, falta democracia interna porque ellos fueron designados de la misma manera en la que se designan los candidatos en la ley”, comentó.

Asegura que los dos funcionarios de Parral es no pueden decir que no fueron parte de un proceso para que ahora fueran parte del gobierno y ahora por otros intereses personales se quejan.

“El segundo, es parte pues de una tradición a sus principios por un interés personal y el interés personal de ellos pues es que las cosas se hagan como ellos quieren y nosotros estamos en un proceso de acuerdo y de negociación para tratar de construir una coalición”, señaló.

“No estamos a caprichos personales, hay intereses superiores a los míos como presidente del PRI, a los de cada actor político del PRI y esta tarde construir una coalición que garantice que mueran a los ir al estado de Chihuahua, entonces eso no quieren ellos, pues tendrán auto interés personalísimo, lo cual, pues solamente ellos podrán decirlo o lo veremos en los próximos días”, comentó.

Cabe destacar que ayer se dio a conocer la renuncia de Dalila Villalobos como sindica y el regidor Vicencio Chávez, ambos erán del PRI en el municipio de Parral.