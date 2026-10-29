Que se revisen todos los procesos del INE y OPLES: Domínguez ante escándalo de Taddei

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alex Domínguez dio a conocer que ante las denuncias de corrupción con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) con la presidencia de Guadalupe Taddei es necesario que se investiguen los Organismos Públicos Locales (OPLES) entre ellos el Instituto Estatal Electoral (IEE).

“Yo creo que es correcto, yo creo que se tiene que hacer una revisión a todos los soples en el país para revisar contratos que se han tenido con estas empresas que están señaladas de corrupción. Se tienen que revisar, hay en 14 estados de la República, que no es el caso de Chihuahua, pero en 14 estados de la República, si la mano no me falla, uso gente de manera personal la presidenta del Instituto del INE, hay que revisar esas entidades federativas entonces todo es revisable y yo creo que por salud del proceso electoral, pues eso es bueno que se haga una revisión de este tipo de cosas porque recordemos un tema”, comentó.

Asegura que se tienen que revisar los acuerdos y decisiones de los convenios de acuerdo, entre ellos que las boletas electorales de Chihuahua se impriman aquí mismo, pues en la actualidad estas se imprimen en CDMX de 2010.

“Hay que tener actitud yo lo estoy diciendo y lo dejo muy claro, que haya corrupción o señalamientos contra la presidenta o funcionarios del instituto, pero por salud del proceso nada se hace el ascenso”, concluyó.