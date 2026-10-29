Relación con EU igual, en el marco jurídico: Loya

El encargado de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez señaló que la relación entre el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno de Estados Unidos no tuvo afectaciones derivado de la polémica por el operativo en El Pinal, Morelos.

Explicó que siempre se ha mantenido una colaboración dentro del marco jurídico y que, uno de los objetivos que se planteó al asumir la encargaduría de la Fiscalía, es formalizar aún más los convenios de coordinación binacional.

“Toda nuestra colaboración siempre ha sido dentro de la ley, ahora desde mi posición como fiscal por supuesto que sigue siendo igual, dentro de los marcos jurídicos que la ley establece. Hoy tenemos una serie de entrenamientos y colaboraciones que se hacen, y en todas ellas hay la autorización por parte de la Cancillería”.