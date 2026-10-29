Negociaciones de alianza PRI y PAN; 20 de noviembre fecha límite

El dirigente y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alex Domínguez dio a conocer que a más tardar el 20 de noviembre ya se tienen que cerrar los acuerdos para las alianzas entre el Partido Acción Nacional (PAN) y PRI, asegura que se siguen dando las negociaciones los lunes y jueves.

Ante los rumores de una ruptura en las alianzas por la capital del estado, el líder estatal del PRI, comentó que esto no era cierto pues en ningún momento se ha dado una declaración oficial de esto.

“La declaración de un servidor ha sido muy clara, estamos buscando un acuerdo político para tratar de lograr una coalición en el estado de Chihuahua y la capital no es una isla, es parte del estado de Chihuahua, no hay ni siquiera un planteamiento al dirigente nacional en este momento de que tengamos que irnos solos en el municipio de Chihuahua, no hay un planteamiento realizado el dirigente nacional, no hay una expresión de un servidor en la mesa de la Alianza, ni en la dirigencia nacional, entonces, podrá haber actores políticos del PRI que quieran que vayamos solos en la capital, pero vuelvo al punto. No es al interés de una sola persona, es al interés colectivo y el interés colectivo nos está demandando ahorita una coalición o unas candidaturas comunes”, comentó.

Señala que las negociaciones se vienen dando desde la Ciudad de México con los dirigentes nacionales. Por lo cual no hay nada escrito.

“Hasta ahorita no hay acuerdo, las mesas de negociación son lunes y los jueves, nos juntamos el día de ayer en la Ciudad de México. Vamos bien, no estamos todavía en la condición de establecer un número. Lo que sí les puedo decir es que tenemos de aquí, nos hemos puesto fecha de aquí al 20 de noviembre más tarde para poder cerrar los acuerdos que se están generando”, comentó.