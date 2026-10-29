Exhorta Policía Municipal a cuidar a niñas y niños durante Halloween

Se reforzarán los recorridos de vigilancia

Con el objetivo de prevenir incidentes durante la noche de Halloween, la Dirección de Seguridad Pública Municipal emite recomendaciones para que las familias disfruten de esta fiesta con responsabilidad y prioricen la seguridad de niñas y niños al salir a pedir dulces.

La DSPM anuncio que se reforzaran los recorridos de vigilancia por las colonias para brindar mayor seguridad a las familias, sin embargo, recomienda a madres y padres de familia acompañar en todo momento a los menores, evitar que salgan solos y mantenerlos siempre a la vista, especialmente durante los recorridos por calles.

Asimismo, es importante procurar que los disfraces cuenten con elementos reflejantes o colores visibles para los conductores, llevar una linterna si salen al anochecer, caminar por las banquetas y cruzar las calles por lugares seguros, prestando atención al tránsito vehicular.

Otra medida preventiva consiste en revisar los dulces antes de que sean consumidos y verificar que sus envolturas se encuentren intactas, además de evitar que niñas y niños ingresen a viviendas de personas desconocidas o se alejen de los adultos que los acompañan.

El Gobierno Municipal invita a las familias a seguir estas recomendaciones para disfrutar de un Halloween divertido y seguro y recuerda que, ante cualquier emergencia o situación de riesgo, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.