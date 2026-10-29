“¿Qué futuro tienen los jóvenes sin la certeza de que su voto será respetado?”: Mario Vázquez

-Cuestiona la credibilidad del INE y exige investigar contratos por alrededor de 197 millones de pesos.

Al respaldar un dictamen que modifica la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación para aumentar las oportunidades para niñas y mujeres, el senador Mario Vázquez puso sobre la mesa otra condición para el futuro de las nuevas generaciones: una democracia confiable. ¿Qué futuro pueden construir los jóvenes si no sienten que su voto será respetado?

Desde la tribuna cuestionó la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y la crisis en la que se encuentra este instituto electoral, por lo que exigió una investigación sobre las acusaciones acerca de contratos, posibles conflictos de interés y vínculos políticos.

Entre los principales puntos que destacó los señalamientos sobre contratos millonarios, posibles conflictos de interés y relaciones entre empresarios y funcionarios del propio Instituto:

197 millones de pesos a dos empresas proveedoras: se solicitó investigación sobre adjudicaciones directas a estos proveedores.

No encubrimiento: advirtió que la salida de Guadalupe Taddei no debe cerrar las indagatorias.

Representación Cuestionada: criticó la asignación de diputados que permitió a Morena y sus aliados tener una mayoría calificada.

INE Autónomo: propuso consejeros independientes, personal profesional y contrataciones transparentes.

Nuevas generaciones: oportunidades y democracia deben ir de la mano.

Por lo que en este sentido el legislador del PAN lanzo estos cuestionamientos que exigió deben ser respondidos al pueblo mexicano: ¿Quién autorizó esos contratos? ¿Quién puso a esas personas en posiciones estratégicas? ¿Quién permitió que los intereses empresariales se relacionaran tanto con las decisiones administrativas del árbitro electoral? ¿Quién podría beneficiarse y quién podría protegerlos?

Y fue más allá al señalar que “ante la evidencia de corrupción, no podemos asumir que habrá justicia cuando hemos denunciado una y otra vez que el régimen está dispuesto a proteger a los suyos”, dijo el legislador del PAN.

Advirtió que la crisis del Instituto no debe ser un pretexto para que el gobierno controle las elecciones y que la renuncia de Taddei no puede convertirse en un caso cerrado o una salida conveniente para quienes tienen responsabilidades que explicar.

“Que el voto cuente y se cuente bien. Esa es una demanda básica de la democracia. Por eso tenemos que promover una transformación institucional profunda: repensar el INE que tenemos y construir un instituto que realmente genere confianza (con consejeros independientes, servidores públicos profesionales, mecanismos de contratación y control transparentes para que no ocurra captura política o empresarial)”, dijo Mario Vázquez.