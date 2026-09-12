Balean a hombre en rostro y clavícula en la colonia Rosario

Un hombre de 43 años, identificado como Héctor Iván Romero, resultó lesionado por proyectiles de arma de fuego cuando se encontraba cerca de un arroyo ubicado en el cruce de las calles Melchor Guaspe y 48, en la colonia Rosario.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos dos impactos de bala, uno de ellos en el pómulo izquierdo y otro en la clavícula derecha. Hasta el momento no se ha establecido el calibre del arma utilizada ni las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros respondientes y solicitaron el apoyo de una ambulancia. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

El área fue acordonada y resguardada por las autoridades, con apoyo de personal del Ejército Mexicano, mientras elementos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.