Orgullosos de MediChihuahua, tenemos abasto de medicamentos: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que no tenía conocimiento de que la Federación dejó fuera a Chihuahua del programa de Salud Universal, sin embargo, aseguró que las y los chihuahuenses ya se encuentran protegidos con MediChihuahua.

Recordó que ya son más de 600 mil beneficiarios que reciben atención médica gratuita con MediChihuahua, esquema que destacó, se solventa con recursos estatales.

“Se paga un doctor, se pagan los estudios médicos, se paga el medicamento, somos el único Estado que tiene este servicio médico, estamos muy orgullosos de ellos y además tenemos abasto de medicamentos”.