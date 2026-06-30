Proyectan constructores 1,200 mdp en creación de 6 puentes de obra estatal

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que el sector constructor está listo para inversión de 1,200 millones de pesos con la realización de 6 puentes para la ciudad con el Gobierno del Estado.

En este sentido el líder constructor mencionó que hay dos puentes a desnivel con una inversión aproximada de 200 millones de pesos cada uno, mismos que ya pasaron sus licitaciones hace una semana.

Además de una que está en espera de ser licitada por la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas que está a cargo de Jorge Chánez.

Estas la mayoría de las empresas que han podido adquirir los proyectos son locales y agremiados a CMIC, solo una es externa.

Se espera que se de una buena derrama económica superando los 1,200 millones de pesos con una captación de empleos