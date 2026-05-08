Organizaciones y padres de familia rechazan cambios de la SEP al calendario escolar por el Mundial

Organizaciones de padres de familia y Mexicanos Primero rechazaron el cambio en el calendario escolar 2025-2026 dado a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), este jueves, donde informaron que el ciclo actual concluye el 5 de junio y reinicia el 31 de agosto.

Mexicanos Primero lanzó un comunicado en el que pide que las autoridades educativas actúen con responsabilidad colectiva para proteger el derecho a aprender.

“Cada decisión en educación tiene consecuencias. Y cuando se pierde tiempo escolar, quienes más resienten el impacto son las niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de pobreza, violencia o exclusión”, señaló.

A través de comunicados, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), rechazaron la medida, además de señalar una “profunda indignación” ante la medida.

La primera organización solicitó a las autoridades educativas del país reconsiderar la suspensión de clases, aducida al Mundial de Futbol y a las altas temperaturas y revisar el calendario escolar “con perspectiva de género, de cuidados y de derechos de niños y adolescentes”.

“Por un par de partidos de futbol, resulta que millones de niños, niñas y adolescente, y sus familias tendrán que resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos”, detalla el escrito de la coalición.

Asimismo, detalló que las escuelas del país, además de su función educativa, también “son espacios fundamentales de protección y socialización”, por lo que ante cualquier suspensión extraordinaria de clases ” se debe considerar sus efectos diferenciados”.

En tanto, la UNPF calificó la medida como un “grave error”, cuestionando que ante los altos índices de rezago educativo, la SEP haya decidido quitar entre 5 y 7 semanas de clases extra a las vacaciones de verano.

“Esto no es una medida menor: es un golpe directo al derecho a la educación”, detalló la organización señalando además que la decisión se tomó “sin el menor consentimiento ni consideración a los padres de familia”.

Asimismo, detallaron que utilizar el Mundial de Futbol como argumento para recortar el calendario escolar “es inaceptable”.

“La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará en tan solo tres de los dos mil 500 municipios”, criticaron.