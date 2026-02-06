Oportuna respuesta evitó propagación de incendio en recicladora de la Avenida H. Colegio Militar

-Bomberos, Protección Civil, Mantenimiento Urbano y Policía Municipal, trabajaron en conjunto

*H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 06 de febrero del 2026.- *Gracias a la oportuna intervención del H. Cuerpo de Bomberos, se logró controlar y evitar la propagación de un incendio registrado al interior de una fábrica recicladora ubicada sobre la avenida Heroico Colegio Militar, el siniestro fue controlado de manera efectiva, gracias a los trabajos y maniobras de los elementos.

De acuerdo con el reporte oficial, los daños se limitaron al exterior del inmueble, donde se consumió material de cartón y por fortuna no se cuenta con el registro de personas lesionadas.

En apoyo a las labores de emergencia, personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano acudió al sitio con pipas de agua: una con capacidad de 30 mil litros y dos más de 10 mil litros cada una. Los empleados municipales permanecen en el lugar brindando el apoyo necesario al equipo de bomberos.

Asimismo, elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal acudieron para coordinar acciones preventivas y resguardar la zona.