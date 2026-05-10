OMS declara como “contactos de alto riesgo” a pasajeros de crucero por hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este sábado que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de “alto riesgo”, que deben ser monitoreados activamente durante 42 días.

“Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo”, dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, durante un evento en redes sociales.

Añadió que se recomienda “un seguimiento y monitoreo activo de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen durante un periodo de 42 días”.

Subrayó que el riesgo para la población general y para los habitantes de las Islas Canarias, donde se espera que el crucero MV Hondius eche ancla el domingo, sigue siendo “bajo”.

Británicos de crucero serán puestos en “aislamiento”

Una veintena de británicos que se encuentran en el crucero afectado por un brote de hantavirus serán evacuados el domingo a un hospital cerca de Liverpool, en Inglaterra, para un “periodo de aislamiento”, anunció la dirección del NHS, el sistema público de salud.

Se trata de “unas 24 personas” que serán reunidas en Arrowe Park Hospital, en Wirral, “para proporcionarles un lugar seguro durante su periodo de aislamiento”, señalaron responsables del NHS en una carta enviada a sus empleados.

“Acogeremos a estas personas el domingo 10 de mayo. Se realizará una detección de síntomas a su llegada; no se admitirá a ninguna persona que presente síntomas (del hantavirus)”, detalla la carta.

Si alguno de los pasajeros del crucero enfermara tras su llegada, será “trasladado rápidamente a otro centro”, apunta.

En un comunicado, los funcionarios precisaron que la presencia en el hospital debería durar “hasta 72 horas”.

Después de eso, se decidirá si esas personas “pueden continuar su periodo de aislamiento en su domicilio o en otro lugar”.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) había indicado el viernes que los británicos evacuados del MV Hondius deberían aislarse durante 45 días tras su regreso.

El hospital de Arrowe Park ya había servido como lugar de aislamiento para los ciudadanos británicos evacuados de Wuhan y del crucero Diamond Princess, al inicio de la pandemia de covid-19 en 2020.

El crucero afectado por un hantavirus zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en Argentina, y debe fondear el domingo frente a las islas Canarias en España, para dar inicio a una operación de evacuación de los cerca de 150 pasajeros y miembros de la tripulación hacia sus países de origen.

Con información de La Jornada