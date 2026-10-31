Omite semáforo en rojo y protagoniza choque carambola en vialidad Sacramento

Un descuido al volante habría provocado un choque múltiple entre tres vehículos en el cruce de la vialidad Sacramento y la calle Yucatán, dejando cuantiosos daños materiales, aunque sin personas lesionadas.

El accidente involucró una camioneta Peugeot Partner, una pickup Ram 2500 y un automóvil Toyota Camry, luego de que presuntamente uno de los conductores no respetara la señal de alto del semáforo, ocasionando que las unidades colisionaran en el crucero.

La pickup Ram circulaba de sur a norte por la vialidad Sacramento, mientras que los otros dos automotores avanzaban de norte a sur, cuando ocurrió el impacto que dejó a los vehículos con diversos daños.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento del percance, elaborar el reporte correspondiente y establecer cuál de los conductores fue responsable del accidente.