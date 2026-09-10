Olson responsabiliza a Morena de los malos resultados en educación

Luego de darse a conocer los resultados más recientes de la prueba PISA, el diputado del Partido Acción Nacional, Carlos Olson, aseguró que los malos indicadores son consecuencia directa de las decisiones tomadas por Morena en materia educativa, al imponer un modelo que dejó de lado el aprendizaje de las matemáticas, las ciencias y la comprensión lectora.

El legislador recordó que desde la implementación de la llamada Nueva Escuela Mexicana se advirtió que reducir la importancia de estas materias tendría consecuencias negativas para millones de estudiantes.

“Se les dijo una y otra vez que estaban equivocándose. Se les advirtió que quitar el enfoque en las matemáticas, las ciencias y los conocimientos fundamentales iba a afectar el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Hoy la prueba PISA confirma que teníamos razón”, señaló.

Olson afirmó que la educación no puede estar sujeta a ocurrencias ideológicas ni a experimentos políticos, sino que debe centrarse en garantizar que las niñas, niños y adolescentes adquieran las herramientas necesarias para enfrentar el futuro.

“El verdadero compromiso con la educación es preparar a nuestros hijos para competir, innovar y salir adelante. No podemos conformarnos con un sistema que les cierre oportunidades por decisiones equivocadas del gobierno federal”, expresó.

El diputado panista recordó que en Chihuahua se ha defendido una educación de calidad, privilegiando el aprendizaje de conocimientos fundamentales y colocando siempre en el centro el interés superior de la niñez.

Finalmente, Carlos Olson hizo un llamado a corregir el rumbo de la política educativa nacional y a dejar atrás un modelo que, dijo, ha demostrado no dar resultados.

“Los niños no necesitan menos matemáticas ni menos ciencia. Necesitan más herramientas para construir un mejor futuro. La educación debe formar, no adoctrinar”, concluyó.