Olson propone inscribir en letras de oro el nombre de Francisco Barrio en el Congreso del Estado

El diputado Carlos Olson presentó una iniciativa para inscribir el nombre de Francisco “Pancho” Barrio Terrazas en letras doradas en el Congreso del Estado, en reconocimiento a su papel en la lucha democrática de Chihuahua.

Olson destacó que Barrio fue clave en la defensa del voto y en la transición democrática, siendo el primer gobernador de oposición en el estado.

“Su legado nos recuerda que la democracia se defiende con valentía y convicción”, señaló.

Finalmente, subrayó que este reconocimiento busca mantener viva la memoria de quienes lucharon por la libertad y marcar el camino para las nuevas generaciones.