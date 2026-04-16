Instala Francisco Sánchez módulo de asesoría jurídica gratuita para amparar a ciudadanos contra CURP biométrica y registro de celulares

Ante el intento del régimen de Morena de imponer una tecnodictadura a través del registro de datos biométricos y líneas celulares, el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, anunció la instalación de un módulo permanente de asesoría jurídica gratuita para orientar y respaldar a quienes deseen ampararse contra la imposición de la CURP biométrica y el registro obligatorio de líneas telefónicas.

El legislador explicó que este módulo tiene como objetivo brindar acompañamiento legal a los ciudadanos que buscan proteger sus datos personales y evitar lo que calificó como una extorsión a los ciudadanos para imponer un control total.

“Nadie debe ser obligado a entregar sus datos biométricos ni a vincular su línea telefónica bajo presión o amenaza, bajo ninguna extorsión como hoy lo pretende hacer el régimen. Este módulo es una herramienta para que la gente se defienda”, declaró.

Francisco Sánchez detalló que en este espacio se ofrecerá asesoría especializada para la elaboración de amparos, orientación jurídica personalizada y acompañamiento durante todo el proceso legal, sin costo alguno para los ciudadanos.

El legislador chihuahuense advirtió que la recopilación masiva de datos biométricos y la vinculación obligatoria de líneas telefónicas representan riesgos graves en términos de seguridad, uso indebido de información y posibles actos de vigilancia permanente y remarcó que esto se agrava cuando se demanda el registro de niños y niñas desde los 5 años.

Ante estos hechos indicó que presentó ante el Congreso del Estado la reforma para que ningún niño chihuahuense sea condicionado a no recibir sus derechos elementales por no tramitar su curp biométrica.