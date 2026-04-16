Con mucha responsabilidad, ganaderos están haciendo la chamba que debería hacer la 4T para reabrir la frontera: Arturo Medina

Luego de que se anunciara que pudiera presentarse una reapertura gradual de la frontera de los Estados Unidos al ganado en pie procedente de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, resaltó el trabajo de los ganaderos y afirmó que, con mucha responsabilidad, le están haciendo el trabajo al Gobierno de la 4T.

“Estamos confiados en el trabajo que han venido haciendo los ganaderos, la Unión Ganadera, que ha estado al pendiente por la preocupación que existe en este tema tan importante, pero sobre todo reconocerlos a todos ellos que están haciendo la chamba, con mucha responsabilidad, que debería estar haciendo la 4T”, recalcó Medina Aguirre.

Respecto a si el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) puede dar marcha atrás a la reapertura gradual, el líder de la bancada priista señaló que “todo puede suceder, porque sabemos cómo actúa la 4T, de que han mostrado incapacidad en gobernar, sin embargo, esperamos que esto sea la luz al final del túnel para los ganaderos”.

De acuerdo con autoridades federales, las negociaciones entre México y Estados Unidos continúan, por lo que la reapertura podría concretarse en los próximos meses conforme se cumplan los protocolos sanitarios y se refuercen las acciones de control de la plaga.

En Chihuahua, uno de los principales estados exportadores, se han intensificado las medidas de sanidad animal, lo que incluye campañas para evitar la propagación del gusano barrenador y garantizar que el ganado cumpla con los estándares requeridos para su exportación.