Presenta Alma Portillo reforma para que Junta de Agua garantice agua potable en escuelas

Alma Portillo, diputada por Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado, a fin de reformar la Ley del Agua del Estado de Chihuahua para obligar a los organismos operadores del agua a no realizar cortes de este servicio en planteles escolares.

La iniciativa plantea, además, que se debe priorizar el suministro de este recurso a planteles escolares, garantizando el interés superior de la niñez.

El planteamiento de la legisladora contempla que los operadores del agua deberán garantizar el suministro permanente, suficiente, continuo y de calidad a centros escolares.

La legisladora expuso que, en diversas regiones del estado, escuelas de nivel básico presentan problemas graves con el suministro de agua, lo que afecta directamente los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, impactando negativamente en su rendimiento académico, su permanencia en la educación y su salud.

La situación, de acuerdo con la legisladora, se agrava aún más en zonas rurales y periferias de centros urbanos, pues la falta de infraestructura hídrica hace más compleja la entrega de ese recurso bajo condiciones óptimas.

Finalmente, Portillo advirtió, a través de la reforma propuesta, que aquellos funcionarios que no cumplan con esta obligación deben ser sancionados de acuerdo con la normatividad aplicable.