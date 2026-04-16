Profeco reporta precios estables de canasta básica, tortilla y gasolina

El procurador Iván Escalante, asistió a la conferencia Mañanera del Pueblo para dar un reporte especial del seguimiento de precios de varios productos de primera necesidad

Indicó que en el caso de la canasta Pacic, si bien el precio meta es de $910.00 pesos, el precio promedio ha bajado a $844.10

En el caso de la tortilla, señalo que el precio promedio se ha mantenido estable desde inicios del 2026, en tortillerías en $24.27 pesos, y en tiendas de autoservicio en $13.96 pesos

Respecto de los precios de los combustibles, recalcó que el precio de la gasolina regular se ha mantenido por debajo de los $24.00 pesos

Destacó que México se encuentra en el Top 5 de países miembros de la OCDE con los precios más bajos de ese combustible

Afirmó que las acciones de verificación que realiza la Profeco en gasolineras están jurídicamente sustentadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.