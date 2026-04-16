Realiza IMSS Chihuahua con éxito simulacro de Protección Civil en sus unidades médicas y no medicas en la entidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua llevó a cabo este jueves 16 de abril un simulacro de Protección Civil, en sus unidades médicas, hospitalarias, administrativas y sociales de la entidad.

Lo anterior fue coordinado por la Jefatura de Servicios Administrativos, a través del área de Protección Civil, mediante las diferentes brigadas con las que se cuentan en el estado.

El objetivo de esta actividad fue fortalecer las estrategias de prevención y mitigación de riesgos, sustentados en la NOM-002-STPS-2010, así como en el programa interno de Protección Civil institucional 2024.

Es decir, se busca que el personal esté capacitado para atender cualquier contingencia que se pueda registrar en los bienes inmuebles de esta Representación Estatal.

En esta ocasión, en cada unidad se abordó diferentes hipótesis de simulacro: incendio, bomba e inundación.

El IMSS Chihuahua reconoce el trabajo y esfuerzo de las y los trabajadores, quienes con entusiasmo se sumaron a esta importante actividad, que brinda herramientas importantes que puede salvar vidas.