Pedro Torres entrega apoyo económico a Primaria “Abraham González” en el marco del programa Niño Diputado

En un ambiente de entusiasmo y participación comunitaria, el diputado Pedro Torres Estrada, integrante de morena, realizó la entrega de 82 mil pesos destinados a mejoras en la Primaria Federal “Abraham González”, en Saucillo, dando cumplimiento a un compromiso previamente asumido con el niño diputado Eduardo Guadalupe y la comunidad escolar.

“Este recurso se destinará directamente a la mejora de la infraestructura escolar, con el objetivo de que Eduardo y sus compañeros cuenten con un espacio más digno, seguro y funcional para su formación. El entusiasmo y compromiso de las nuevas generaciones nos inspiran a seguir legislando con sentido humano y una profunda responsabilidad social”, destacó Pedro Torres.

Durante el acto, celebrado en las instalaciones del plantel, docentes, madres y padres de familia, así como estudiantes, atestiguaron la materialización de un apoyo que busca fortalecer las condiciones educativas y dignificar los espacios donde niñas y niños desarrollan su aprendizaje diario.

El legislador destacó que este tipo de acciones responden a una visión de trabajo cercana a la gente, en la que las necesidades reales de la comunidad son atendidas sin intermediarios ni procesos burocráticos excesivos. “Menos protocolo y más apoyo directo a la educación”, expresó, subrayando la importancia de canalizar recursos de manera eficiente y transparente.

Autoridades escolares agradecieron el respaldo, señalando que los recursos permitirán atender necesidades prioritarias del plantel, contribuyendo a un entorno más seguro y adecuado para el aprendizaje.