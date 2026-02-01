Olivia Collins entra a la disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Olivia Collins le entra a la disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón y de manera contundente defendió a la costarricense.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Olivia Collins aseguró que Imelda Tuñón era “caprichosa” y “mantenida” cuando estaba con Julián Figueroa.

Olivia Collins sale en defensa de Maribel Guardia en su disputa con Imelda Tuñón

Olivia Collins dejó en claro que no tiene cariño por Imelda Tuñón pues siente que le ha hecho mucho daño a Maribel Guardia.

Durante su conversación, Olivia Collins recordó que Maribel Guardia siempre vio por el pequeño, mientras que Imelda Tuñón nunca mostró esa atención.

“Esta persona, esta tipa, que yo no la quiero nada porque de verdad le está haciendo mucho daño”Olivia Collins

Sin embargo, cree que Imelda Tuñón va a pagar por lo que ha hecho.

Olivia Collins considera que Imelda Tuñón está siendo malagradecida, pues Maribel Guardia no solo apoyó a su nieto sino también a ella.

“En esta vida no hay que ser malagradecidos, porque se regresa, es un boomerang”Olivia Collins

Destacó que ahora el niño está muy pequeño y no puede hablar porque se encuentra influenciado por su mamá, pero llegará el momento en el que se sepa la verdad.

Olivia Collins dejó en claro que Maribel Guardia siempre ha sido una mujer trabajadora, esto por las declaraciones de Imelda Garza Tuñón donde señaló que la costarricense se vendía a los hombres.

Olivia Collins tacha a Imelda Tuñón de “caprichosa” y “mantenida”

“Era una chica caprichosa, se iba, lo dejaba ahí, estaban separados. Dormían en habitaciones diferentes, ya se quisieron divorciar y bueno, pues nada, no se llevaron bien”Olivia Collins

Olivia Collins señaló que Imelda Tuñón siempre busco ser “mantenida” y no hacer nada, por lo que siempre dependía económicamente de la familia Figueroa.

Para Olivia Collins, Imelda Tuñón siempre marcó su interés y solo buscaba divertirse sin tener ninguna responsabilidad.

“Ella pues ya marcaba su interés, no simplemente por estar bien protegida, mantenida, cuidando a su hijo. Maribel participando en todos los gastos y ella pues nada más a divertirse”Olivia Collins

Frente a las cámaras, Olivia Collins acusó que Imelda Tuñón solo habla de Maribel Guardia para poder figurar pues no tiene ningún “talento”.

En ese sentido Olivia Collins señaló que Imelda Tuñón debería ponerse a trabajar y no querer vivir a costas de Maribel Guardia.