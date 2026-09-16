Celebran personas mayores Fiestas Patrias con kermés en la Casa de los Abuelos Deportiva

Con un gran ambiente, música en vivo y antojitos, más de 100 personas mayores celebraron las Fiestas Patrias con una kermés en la Casa de los Abuelos Deportiva, con el objetivo de mantener vivas nuestras tradiciones.

Durante el convivio, las y los asistentes disfrutaron de números artísticos a cargo de usuarios de la Casa de los Abuelos, además de gorditas, enchiladas, barbacoa, pozole y postres.

La jornada también contó con música en vivo y un ambiente de convivencia para celebrar las Fiestas Patrias.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, reconoció la importante contribución de las personas mayores al desarrollo de las familias, a través de sus experiencias, conocimientos y enseñanzas.

Señaló que, para la gobernadora Maru Campos, es prioridad invertir en acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este sector de la población, como son las Casas de los Abuelos, porque las personas mayores son un orgullo y un pilar de la sociedad.

Al evento también asistió la diputada del Distrito 15 y presidenta del H. Congreso del Estado, Jocelyn Vega, quien reconoció a las y los abuelos por sus aportaciones a las familias chihuahuenses.