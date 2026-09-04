Ofrece Gobierno Municipal consultas psicológicas a muy bajo costo

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a la ciudadanía a conocer las opciones de atención psicológica disponibles para quienes necesitan acompañamiento profesional y buscan alternativas a una terapia particular.

El IMPAS ofrece consulta psicológica individual, familiar y de pareja, así como grupos de apoyo durante las tardes, entre ellos grupos dirigidos a mujeres, hombres y de crianza positiva, donde las y los participantes pueden encontrar un espacio para compartir experiencias, adquirir herramientas y recibir orientación.

La consulta psicológica cuenta con una cuota de recuperación mínima. En caso de que la situación económica de la persona o familia lo requiera, puede realizarse un estudio socioeconómico para determinar si es posible disminuir dicha cuota, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención.

La atención psicológica se brinda en calle Sexta y Mina número 408. Para solicitar información, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensiones 2259, 2260 o 2261, de lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm. Además, ante una situación de crisis emocional, está disponible la Línea de Atención en Crisis *800 “Hablar Salva Vidas”, las 24 horas del día, los 365 días del año.

El Gobierno Municipal de Chihuahua recuerda que no contar con los recursos para pagar una terapia particular no significa que tengas que enfrentar solo lo que estás viviendo; existen opciones de atención y pedir ayuda también es una forma de cuidar tu salud.