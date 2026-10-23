EU le quitó la visa a Zuany en 2025, señala Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reveló que el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa a Guillermo Arturo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas estatal, en medio de la polémica por el operativo en contra del crimen organizado en la Sierra Tarahumara y que dejó dos agentes estadounidenses muertos.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, la mandataria estatal informó que actualmente hay una orden de aprehensión en contra de su ex colaborador, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

“Yo recibí noticias por parte del Consulado de Estados Unidos en Juárez en mediados de diciembre de 2025, entonces teníamos a un cónsul encargado de despacho y me dijo este cónsul que le acababa de quitar la visa al señor Zuany”, agregó durante el espacio informativo.

Campos precisó que tras conocer que le habían quitado el documento migratorio, procedió a solicitarle su renuncia en lo que ocurrían las investigaciones; sin embargo indicó que el cónsul norteamericano nunca le dio a conocer las causas o motivos para retirarle la visa a Zuany Portillo.

Los hechos se dieron en diciembre del 2025, los cuales no se hicieron públicos hasta el día de hoy, y a decir de la gobernadora, cuando sucedió el operativo en El Pinal en abril de este año, Zuany ya contaba nuevamente con la visa, por lo que duró pocos meses sin este documento estadounidense.

Cuestionada si el ex fiscal estuvo presente durante el operativo realizado en donde se encontró el laboratorio, la panista puntualizó que Zuany no estuvo presente, que solamente lo dejó armado y a cargo de su segundo al mando.

Respecto a la agencia de los oficiales estadounidenses, Campos reveló que hasta el momento se desconoce si eran de la CIA o el FBI, o a la agencia a la que pertenecían.

“Nadie venía certificado, o de que perteneciera a tal o cual agencia de Estados Unidos”, comentó.