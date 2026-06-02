Obtuvo Fiscalía Centro 6 sentencias en el mes de mayo por el delito de robo de vehículo

La Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo seis sentencias condenatorias y cinco vinculaciones a proceso durante el pasado mes de mayo, periodo en el que se logró detener a 17 personas implicadas en este delito, y recuperar 40 vehículos robados.

Así lo destacaron el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, y la coordinadora de la mencionada Unidad de Investigación, Marissa Yahaira Domínguez Nuñez, en conferencia de prensa efectuada este martes 2 de junio, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

Trascendieron que se registró una importante disminución en el número de denuncias por robo de vehículo, en comparación con el mismo mes del año 2025, al pasar de 51 a 35.

Esta baja en la incidencia de robos de vehículo, se explica en parte, por la coordinación que existe entre corporaciones policiacas en las investigaciones y detenciones en flagrancia, así como en la integración de las carpetas de investigación y su judicialización en los Tribunales, señaló el Fiscal.

“Con la actuación coordinada de todo el sistema de justicia penal, pues estamos bajando la impunidad en este tipo de delitos”, expresó.

La coordinadora, a su vez, comparó que en mayo de 2025 hubo 45 denuncias por robo de vehículo sin violencia, y seis más, con violencia, mientras que, en el mismo mes del año en curso, fuero 33 denuncias por robo de vehículo sin violencia, y dos con violencia, periodo en el que se recuperaron 40 vehículos robados.

Respecto a las dos unidades robadas con violencia, detalló que el 3 de mayo, se reportó una pick up marca RAM, modelo 2020, la cual tenía una traila con un Jeep 2012, y ambos fueron recuperados al día siguiente, en Aldama.

El otro caso se trató del robo de una pick up, marca Ford, línea Platino, modelo 2017, el 4 de mayo, también recuperada.

Ambos fueron sustraídos en el Libramiento Oriente, y ello derivó en la organización de un operativo conjunto entre varias corporaciones de seguridad e investigación, para prevenir nuevos incidentes.

Con relación a las 17 personas detenidas, la titular de la Unidad Especializada, resaltó la captura del imputado Jesús Joel G. B., por posesión de vehículo con reporte de robo, en la avenida Fuerza Aérea rumbo a Ojinaga, el 27 de abril.

Este sujeto, quien se identificó como miembro de uno de los grupos criminales que operan en la zona, fue detenido en flagrancia de un vehículo tipo sedán, marca Toyota, línea Yaris, modelo 2007, el cual había que sido robado el 22 de abril con lujo de violencia, en el municipio de Aldama.

Actualmente se encuentra vinculado a proceso, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Otra de las detenciones más importantes, fue la del imputado José Manuel P. P., el 26 de mayo, la cual se logró en persecución, en la zona de El Reliz, del vehículo que conducía de la marca Acura, color plateado, modelo 2011, que fue reportado robado un día antes y se detectó mediante patrullaje virtual.

Respecto a las sentencias, subrayó que se lograron seis, de las cuales destacó la de 4 años de prisión, dictada en contra de Nancy G. Q., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

De igual manera, señaló la condena de 55 años de prisión, una multa de 448 mil pesos y un pago de 11 mil pesos para reparación del daño, por el delito de robo agravado y secuestro exprés, dictada en contra de Luis Antonio E. H., Carlos Antonio V. R., y Cristian Francisco Z. E., por hechos del 9 de abril del 2024.

“Es importante resaltar que, de las seis sentencias, en cinco de ellas, las detenciones se realizaron el mismo día del robo”, recalcó.