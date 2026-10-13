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Detiene AEI a hombre por delitos contra la salud en el Barrio Santa María

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron en flagrancia a un masculino por delitos contra la salud, en calles del Barrio Santa María, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Durante un recorrido de prevención y vigilancia, por las calles Río Tula y Río Oaxaca, los agentes detectaron la actitud evasiva y sospechosa de quien se identificó como Jesús Daniel P. B., de 29 años de edad.

Persona que traía consigo un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulosa y cristalina conocida como cristal, con un peso de 5 gramos.

El detenido, junto con la droga asegurada, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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