Obtiene Fiscalía sentencia de dos años de prisión por posesión de droga

•⁠ ⁠Fue detenido en flagrancia con lo equivalente a 173 dosis de heroína

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia de dos años de presión, dictada en contra del imputado Daniel Roberto J. R., por delitos contra la salud, tras ser detenido en posesión de 173 envoltorios de heroína.

Ante el caudal probatorio del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso penal, admitiendo su responsabilidad ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 858/2024.

Las investigaciones ministeriales establecen que Daniel Roberto J. R., fue detenido en posesión de droga el 26 de abril del año en curso, en la intersección de las calles Pino Suárez y 5 de mayo, de la colonia Villa Juárez, de esta ciudad de Chihuahua, no obstante, ya acumulaba otras dos carpetas de investigación por hechos de la misma naturaleza.

Enfrentó su situación jurídica en prisión preventiva y hoy viernes 2 de octubre, en audiencia especial para el procedimiento abreviado, recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número uno.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población