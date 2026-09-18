Obtiene FGR sentencia de 10 años de prisión contra detenido con armas de fuego en Chihuahua

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Con base en los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua, el Ministerio Público Federal (MPF) obtuvo mediante un procedimiento abreviado sentencia de diez años dos meses 20 días de prisión y el pago de una multa de 248 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 28 mil 58 pesos 72 centavos, contra Aarón “N”.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado inició las investigaciones contra Aarón “N” por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente con agravante, posesión sin autorización de cartuchos y posesión sin autorización de cargadores para abastecer armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos refieren que Aarón “N” fue detenido en una zona despoblada de El Mimbre, municipio de Guadalupe, Distrito Bravo, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) intentaron auxiliar a dicha persona, quien aparentó condiciones físicas limitadas.

Al aproximarse a Aarón “N”, los efectivos militares observaron que, de la mochila que cargaba, sobresalían objetos con características de armas largas, por lo que realizaron una revisión en la que aseguraron dos armas de fuego tipo fusil, cuatro cargadores para arma de fuego y 91 cartuchos útiles de diversos calibres.

Aarón “N” y lo asegurado fueron puestos a disposición del representante de la federación, quien realizó las diligencias correspondientes y posteriormente lo presentó ante el juez de Control, quien dictó la sentencia referida, en los términos solicitados por la Fiscalía General de la República.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, al teléfono 656 6398616 o correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.