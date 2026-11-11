Obtiene FGE 16 vinculaciones a proceso por delitos contra la salud en audiencias concentradas

•⁠ ⁠Los imputados recibieron el beneficio de la suspensión condicional del proceso, acudirán a tratamientos contra las adicciones y a firma periódica

La Fiscalía General del Estado, obtuvo 16 autos de vinculación a proceso por delitos contra la salud, dictados por el Tribunal Especializado en Narcomenudeo del Distrito Judicial Morelos, en audiencias concentradas.

El pasado viernes 06 de noviembre, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acreditaron la probable responsabilidad de los imputados.

Tras resolverse la situación jurídica de los imputados, recibieron el beneficio de la suspensión condicional del proceso a prueba

Durante un periodo de seis meses tendrán que participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, cumplir con la firma periódica y permanecer bajo vigilancia del Tribunal.

En caso de incumplir con las condiciones impuestas, se retomará el proceso penal correspondiente.

Estas acciones forman parte de los mecanismos implementados por la Fiscalía General del Estado para combatir los delitos contra la salud y fortalecer la prevención y atención de las adicciones.