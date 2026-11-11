Esto le pasa a nuestro cuerpo si no desayunamos 

Saltarse el desayuno puede provocar cansancio, dificultad para concentrarse, aumento del apetito y cambios en los hábitos alimenticios.

Cuando nos levantamos por la mañana, muchos amanecemos con hambre, por lo que pensamos en qué desayunar para estar listos y comenzar el día. Por otro lado hay personas que no desayunan por falta de tiempo.

Pero ¿sabías que no desayunar puede afectar nuestra salud? Aquí te contamos qué le pasa a nuestro cuerpo cuando omitimos esta comida.

Estos son los efectos que experimenta nuestro cuerpo cuando no desayunamos.

Uno de los primeros efectos puede sentirse en el cerebro, ya que la falta de alimentos durante la mañana puede favorecer el cansancio mental, la dificultad para concentrarse, la sensación de tener la mente nublada y una menor capacidad de memoria a corto plazo.

Disminuye Energía

También puede disminuir la energía, lo que se refleja en fatiga, menor rendimiento físico y poca motivación para realizar las actividades del día.

Provoca antojos intensos

Otro de los efectos es el aumento del hambre conforme avanzan las horas. Esto puede provocar antojos intensos, especialmente de alimentos con alto contenido de azúcar o grasa, así como comer más rápido o en mayores cantidades.

Aumento de la grelina

Cuando se omite el desayuno, el organismo también experimenta cambios relacionados con las señales del apetito. Entre ellos se encuentra el aumento de la grelina, conocida como la hormona del hambre, y una menor sensación de saciedad, lo que puede favorecer la elección de alimentos menos nutritivos.

¿Qué pasa si no desayunas con frecuencia?

Si eres una de las personas que suele saltarse el desayuno, este hábito podría relacionarse con un mayor riesgo de resistencia a la insulina, posible aumento de peso y factores asociados con el riesgo cardiovascular.

Por ello, mantener horarios regulares de alimentación y procurar un desayuno equilibrado puede contribuir a cubrir las necesidades de energía y nutrientes del organismo durante el día.