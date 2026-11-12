Adulto mayor fue abandonado en clínica del IMSS en Ecatepec; lo trajeron desde California, EU

Ecatepec, Méx. Elementos de la policía municipal resguardaron a una persona de la tercera edad, quien proviene de Estados Unidos y tiene problemas de salud, el cual fue abandonado por personas desconocidas afuera de la Clínica 196 del IMSS, en avenida Central, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica.

De acuerdo con versiones, don Próspero Infante Gutiérrez, de 67 años, es originario del norte de California y presenta problemas de movilidad, dos personas lo trasladaron en avión desde Estados Unidos a un domicilio en el Estado de México y a la media noche fue llevado afuera del citado hospital, donde lo abandonaron. El hombre dijo que tendría parientes en Tamaulipas.

La policía municipal recibió una llamada de auxilio que alertó sobre la presencia del masculino, al parecer en estado de abandono, en la colonia San Agustín Segunda Sección, por lo que elementos se trasladaron al punto y confirmaron la situación.

Los uniformados pidieron la intervención de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía municipal, cuyos elementos realizaron un rastreo de datos, pero no encontraron alguna ficha de búsqueda.

El adulto mayor presenta problemas de salud, ya que cuenta con una sonda, así como incapacidad parcial o total para mover una o más partes del cuerpo.

También intervino la Unidad de Atención a Víctimas para valorar al abuelito y solicitó una ambulancia de Protección Civil; los paramédicos determinaron que requería traslado al hospital “José María Rodríguez” para una mejor valoración, además de que se reportó a la Procuraduría del DIF, que envío un equipo multidisciplinario para su atención y seguimiento del caso.

En tanto que corresponderá a la Fiscalía de Género Mexiquense emitir una ficha de localización de familiares y en su caso coordinarse con sus homólogos de Tamaulipas para rastrear alguna red de apoyo del abuelito.