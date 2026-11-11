A sus 29 años, el hijo del actor debutó en el fisicoculturismo profesional y consiguió el quinto lugar de su categoría en una competencia en California.

Josepg Bena, el hijo de Arnold Schwarzenegger y Mildred Baena dio un paso importante en su carrera deportiva al participar en la Copa Mundial Pro/Am de INBA PNBA, celebrada el sábado 7 de noviembre en El Segundo, California.

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, debuta como fisicoculturista profesional

Joseph compitió en la categoría Classic Physique Open, en lo que representó su primera presentación profesional dentro de la Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA). El resultado fue un quinto lugar, una posición que lo dejó satisfecho y que cumplió con el objetivo que se había planteado antes de subir al escenario.

A través de sus redes sociales, el joven compartió imágenes y videos de su participación, incluida su rutina de poses, uno de los momentos más importantes de las competencias de fisicoculturismo.

“Este fue mi debut profesional en la INBA/PNBA en la categoría Classic Physique Open y quedé entre los cinco primeros. Estoy extremadamente orgulloso”, expresó en un video publicado después del certamen.

De acuerdo con People, Baena también reconoció que llegó a la competencia con una mejor condición física que en su presentación anterior y que enfrentarse a otros atletas profesionales fue una experiencia extraordinaria.

Aunque celebró el resultado, dejó claro que todavía tiene aspectos que trabajar para mejorar su desempeño en futuras competencias.

Arnold Schwarzenegger, el gran apoyo de Joseph Baena en el fisicoculturismo

Si hay alguien que ha sido fundamental en el acercamiento de Joseph a esta disciplina es su papá. Arnold Schwarzenegger, considerado una de las máximas leyendas del fisicoculturismo, ha acompañado a su hijo en este proceso y se ha convertido en uno de sus principales referentes.

El propio Joseph ha contado que su interés por desarrollar su musculatura comenzó después de que el protagonista de Terminator le regalara una enciclopedia de fisicoculturismo. A partir de entonces se interesó cada vez más por el levantamiento de pesas, la alimentación y el funcionamiento del cuerpo.

En una entrevista con GQ, Baena recordó cómo aquel libro despertó su curiosidad por el deporte: se enamoró del entrenamiento, de comer saludablemente y de aprender sobre el desarrollo muscular.

Padre e hijo también comparten sesiones de ejercicio en Gold’s Gym, el emblemático gimnasio de Venice Beach, California. De hecho, Joseph ha descrito a Arnold como su mejor compañero de entrenamiento.

El camino de Joseph Baena para seguir los pasos de su papá

Aunque creció con el ejemplo de uno de los fisicoculturistas más famosos de todos los tiempos, Joseph comenzó a competir formalmente apenas en marzo de 2026.

Su primera participación fue en el NPC Natural Colorado State Championships, donde consiguió el primer lugar en tres categorías: Men’s Open Bodybuilding Heavyweight, Men’s Classic Physique True Novice y Men’s Classic Physique Novice.

En abril volvió a subir al escenario para competir en el INBA Iron Gladiator, en California, donde ganó la categoría Classic Physique y obtuvo su tarjeta profesional, que le permitió dar el salto al circuito de la PNBA.

Hay una diferencia importante entre el camino deportivo de padre e hijo: Joseph participa en fisicoculturismo natural, una modalidad que promueve la competencia sin sustancias para mejorar el rendimiento. Su papá, por su parte, ha hablado abiertamente sobre el uso de esteroides durante su trayectoria competitiva.