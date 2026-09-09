Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por violencia familiar en NCG

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso de Moisés V. C., por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido a su pareja sentimental, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Con datos de prueba fehacientes, esta representación social, acreditó la posible participación del imputado, en hechos registrados la mañana del 21 de agosto del 2026, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Tribus.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado ejerció actos abusivos de poder tendientes a agredir de manera física y psicológica a la víctima, en presencia de niños, situación que agrava el delito.

Hechos por los que fue detenido mediante una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedora de la causa penal, consideró lo expuesto por el agente del Ministerio Público de la FEM, para resolver la situación jurídica del imputado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)