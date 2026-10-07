CARGANDO INFORMACIÓN...

Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por violencia familiar cometida en la colonia Riberas de Sacramento

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, expusieron datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad del imputad Pablo V. L. en el delito de violencia familiar.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado agredió física y psicológicamente a la víctima, en hechos ocurridos en marzo del 2025 y agosto del 2026, en un domicilio de la colonia Riberas de Sacramento, en la ciudad de Chihuahua.

La Juez conocedora de la causa penal, resolvió vincular a proceso al imputado, quien enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp