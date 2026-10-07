Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por violencia familiar cometida en la colonia Riberas de Sacramento

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, expusieron datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad del imputad Pablo V. L. en el delito de violencia familiar.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado agredió física y psicológicamente a la víctima, en hechos ocurridos en marzo del 2025 y agosto del 2026, en un domicilio de la colonia Riberas de Sacramento, en la ciudad de Chihuahua.

La Juez conocedora de la causa penal, resolvió vincular a proceso al imputado, quien enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)